معدلات تأييد الرئيس الكوري تستمر في مستوى 30% للأسبوع الثالث

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استمرت معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" في مستوى 30% للأسبوع الثالث على التوالي، تسجيل التقديرات السلبية لسياساته رقما قياسيا غير مسبوق.جاء ذلك في استطلاع الرأي أجرته شركة "ريال متر" للإحصاءات في الفترة من 14 وحتى 16 من هذا الشهر على ألف و507 من المواطنين الكوريين البالغين في مختلف أنحاء البلاد، حيث تبين أن نسبة تأييد الرئيس مون ارتفعت بـ1.5 نقطة مئوية بالمقارنة مع الأسبوع السابق لتبلغ 38.2%.يشار إلى أن هذا الارتفاع الطفيف يجيء بعد انخفاض كبير استمر خلال أسبوعين من 43.8% في الأسبوع الرابع من شهر نوفمبر الماضي، وحتى 36.7% في الأسبوع الثاني من ديسمبر الجاري، إلا أنها ظلت عند مستوى 30% للأسبوع الثالث على التوالي.وارتفعت أيضا نسبة التقديرات السلبية لسياساته بـ0.9 نقطة مئوية بالمقارنة مع الأسبوع السابق، لتبلغ 59.1%، لتسجل رقما قياسيا منذ انطلاق الحكومة الحالية.وحللت الشركة هذه النتائج بالقول إن استطلاع الرأي تأثر بالزيادة الكبيرة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، والجدل حول نتائج الوقاية الكورية من الوباء، وتصديق البرلمان من طرف واحد على قانون هيئة التحقيقات في جرائم كبار المسؤولين، إلى جانب اعتذار "كيم جونغ إين" رئيس لجنة الطوارئ لحزب قوة الشعب المعارض الرئيسي عمّا ارتكبه الرئيسان السابقان "لي ميونغ باك" و"بارك كون هيه"، التابعان للحزب.