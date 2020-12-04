الحكومة الكورية تعيد تمديد التحذير الخاص من السفر حتى 16 يناير

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مددت الحكومة الكورية مرة أخرى تحذيرها الخاص من السفر إلى جميع أنحاء العالم، في ظل عودة تفشي جائحة كورونا.وصرحت وزارة الخارجية الكورية اليوم بأنها قررت تمديد فترة التحذير الخاص من السفر إلى جميع دول ومناطق العالم، والتي انتهت اليوم، موضحة أن هذا التحذير سيستمر حتى يوم 16 يناير القادم.تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الكورية كانت قد أصدرت تحذيرا خاصا من السفر لأول مرة يوم الـ23 من مارس الماضي وظلت تمدده كل شهر منذ ذلك الحين.ورغم أن فترة التحذير الجديد ستنتهي يوم 16 يناير إلا أنه قابل للتمديد مرة أخرى حسب أوضاع الجائحة عالميا.يشار إلى أن الخارجية الكورية قررت إعادة تمديد التحذير بعد أن وضعت في الحسبان إعلان منظمة الصحة العالمية عن استمرار تفشي الجائحة وحظر الكثير من الدول دخول أفراد الشعوب الأخرى إليها، ووقف الرحلات الجوية وغيرها.وطلبت الوزارة من الكوريين المقيمين في البلاد إلغاء أو تأجيل رحلاتهم في فترة التحذير، كما طلبت من الكوريين المقيمين في الخارج الالتزام بالتدابير الصحية والامتناع عن الخروج من البيوت وتقليل الاتصالات مع الآخرين بقدر الإمكان من أجل تجنب الإصابة بالفيروس.