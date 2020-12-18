الحكومة الكورية تعين 37 منطقة عبر البلاد كمناطق مضاربة عقارية

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حددت الحكومة الكورية 37 منطقة في جميع أنحاء البلاد كمناطق مضاربة عقارية محمومة أو كمناطق يجب تعديلها، وذلك بعد أن ارتفعت أسعار العقارات في الأشهر الأخيرة.وعقدت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل اجتماعا للجنة المراجعة أمس الخميس، وقررت أن منطقة "أوي تشانغ" في "تشانغ وان" قد استوفت المعايير اللازمة ليتم إعلانها كمنطقة مضاربة محمومة.وتم تحديد 36 منطقة أخرى، من بينها 9 مناطق في بوسان، و7 في "ديغو"، و5 في "كوانغ جو"، ومنطقة في "باجو" بمقاطعة "كيونغ كي"، كمناطق يجب تعديلها، وهي تخضع لأنظمة استثمارية أقل صرامة من مناطق المضاربة المحمومة.وبذلك يرتفع عدد مناطق المضاربة المحمومة في البلاد إلى 49 منطقة، في حين زاد عدد المناطق التي يجب تعديلها إلى 111 منطقة.وفي مناطق المضاربة المحمومة، تقتصر نسبة القرض إلى القيمة على 40% للمنازل الأقل من 900 مليون وون، و20% للمنازل التي تزيد قيمتها عن 900 مليون وون، أما في المناطق التي يجب تعديلها، فتكون نسبة القرض إلى القيمة 50% و30% على التوالي.