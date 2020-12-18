رئيس البرلمان الكوري يدعو إلى التعاون الدولي بشأن لقاحات فيروس كورونا

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حث رئيس البرلمان الكوري الجنوبي "بارك بيونغ صوك" المجتمع الدولي على التعاون في تزويد كل البلدان بإمكانية الوصول المتكافئ إلى لقاحات وعلاجات فيروس كورونا.وقدم "بارك" الاقتراح أمس الخميس في مؤتمر عبر الفيديو لرؤساء البرلمانات في جمعية "ميكتا"، وهي جمعية تضم خمس دول متوسطة القوة، مشددا على ضرورة تعزيز إدارة الصحة العالمية بقيادة منظمة الصحة العالمية.وفي إشارة إلى أن الكوريين الشماليين يعانون أيضا من الوباء، أثار "بارك" الحاجة إلى التعاون الإنساني بين الكوريتين في مجال الرعاية الصحية والحجر الصحي.وبعد المحادثات، تبنى كبار البرلمانيين الخمسة إعلانا مشتركا بأنهم سيقومون بدورهم لتقديم الحلول المستدامة والفعالة للوباء، والتي بموجبها سيتم رعاية الأقليات الاجتماعية والاقتصادية.وقد تم تشكيل جمعية "ميكتا" في عام 2013، وتضم كوريا الجنوبية والمكسيك وإندونيسيا وتركيا وأستراليا.