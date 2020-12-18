واشنطن تعبر عن مخاوفها بشأن حظر إرسال منشورات إلى كوريا الشمالية

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نقلت وسائل إعلام أمريكية عن نائب وزير الخارجية الأمريكي "ستيفن بيغون" إعرابه عن مخاوف الحكومة الأمريكية بشأن القانون الكوري الجنوبي الجديد الذي يحظر إرسال منشورات معادية لكوريا الشمالية عبر الحدود، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى سيول.ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" أمس الخميس عن مصادر لم تحددها أن "بيغون" أوضح "بصورة خاصة" مخاوف الحكومة الأمريكية للجانب الكوري.وقالت الصحيفة إن "بيغون" نقل قلق الحكومة الأمريكية قبل أن يمرر البرلمان الكوري الجنوبي مشروع القانون المثير للجدل، وأن إدارة "ترامب" التزمت الصمت حيال هذه القضية.وقد زار "بيغون" كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، ثم وافق البرلمان الكوري الجنوبي على مشروع القانون هذا الأسبوع.وأشارت الصحيفة إلى أن تمرير مشروع القانون أدى إلى رد فعل عنيف في واشنطن، حيث يشعر نواب البرلمان والمنظمات غير الحكومية بالقلق من أن تضحي سيول بحرية التعبير وحقوق الإنسان، لإرضاء الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".