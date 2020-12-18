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الرياضة

اللاعب سون هيونغ مين يفوز بجائزة الفيفا لأفضل هدف في 2020

Write: 2020-12-18 11:23:19

اللاعب سون هيونغ مين يفوز بجائزة الفيفا لأفضل هدف في 2020

Photo : YONHAP News

فاز نجم كرة القدم الكوري الجنوبي "سون هيونغ مين" بجائزة الفيفا لأفضل هدف في هذا العام.
وفي حفل توزيع جوائز الفيفا السنوي لكرة القدم الذي أقيم على الإنترنت أمس الخميس، فاز "سون" بجائزة "بوشكاش" عن هدفه الفردي المذهل ضد فريق "بيرنلي" في ديسمبر من العام الماضي، في الدوري الإنغليزي الممتاز.
وبذلك أصبح "سون" ثاني لاعب آسيوي وأول لاعب من كوريا الجنوبية يفوز بهذه الجائزة.
وقد اختير هدف "سون" للجائزة، متفوقا على أهداف "لويز سواريز" لاعب فريق "أتليتكو مدريد"، وهدف "جورجيان دي أراسكايتا" لاعب فريق "فلامنغو".
يذكر أن جائزة "بوشكاش" أُنشئت في عام 2009 تكريما لمهاجم فريق "ريال مدريد" السابق "فيرينك بوشكاش"، وتُمنح الجائزة للاعب، ذكرا كان أم أنثى، الذي يسجل أفضل هدف في العام.

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