مستمعو كي بي إس يختارون بي تي إس كأفضل فنان كيبوب لعام 2020

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تم اختيار فرقة "بي تي إس" كأفضل فنان كيبوب لعام 2020.وطبقا لنتائج استبيان أجراه الكي بي إس ورلد راديو على مستمعيه في أرجاء مختلفة من العالم، احتلت فرقة "بي تي أس" المركز الأول في فئة أفضل فنان كيبوب لعام 2020، بالحصول على 21.5% من أصوات المشاركين في الاستبيان البالغ عددهم 378 ألفا و593 شخصا من 185 دولة حول العالم، كما احتلت الفرقة المركز الأول في فئة أفضل الفرق الشبابية، وفئة أفضل الأغاني بأغنية "ديناميت".وفازت فرقة "بلاك بينك" بالمركز الأول في فئة أفضل الفرق النسائية بالحصول على 29.5% من أصوات المشاركين، كما احتلت المركز الثاني في فئة أفضل فنان، وفي فئة أفضل الأغاني بأغنية "كيف تحب ذلك".أما في فئة أفضل فنان جديد فقد فازت فرقة "تريجر" الشبابية بالمركز الأول بالحصول على 35.5% من أصوات المشاركين.وتلتهما كل من فرق "توايس" و"مامامو" و"ريد فيلفت" و"ستري كيدز" و"إكسو" و"إن سي تي 127" في فئتي أفضل الفرق النسائية والشبابية.وشارك في الاستبيان محبو أغاني الكيبوب في جنوب شرق آسيا والهند والولايات المتحدة والمكسيك وبيرو والبرازيل والأرجنتين وتشيلي، وغيرها من دول العالم، وهو ما يدل على أن أغاني الكيبوب لا تزال تحظى بإقبال كبير رغم تعرض العالم لأزمة فيروس كورونا.وقد أجرى كي بي إس ورلد راديو هذا الاستبيان خلال الفترة من السابع والعشرين من نوفمبر وحتى السابع من ديسمبر عبر صفحته على الإنترنت وتطبيق الموبايل.ويمكنكم التعرف على نتائج الاستبيان في صفحة كي بي إس ورلد راديو على العنوان التالي: world.kbs.co.krوسيتم بث برنامج خاص حول نتائج الاستبيان يوم السادس والعشرين من ديسمبر الجاري عبر أثير كي بي إس ورلد راديو بعشر لغات، بما في ذلك اللغة العربية.