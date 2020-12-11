كوريا الجنوبية وألمانيا تناقشان تخفيف قيود الدخول

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أجرى نائبا وزيريْ خارجية كوريا الجنوبية وألمانيا محادثات عبر الفيديو أمس الخميس لمناقشة سبل تنمية العلاقات الثنائية وتخفيف قيود دخول المسافرين الأساسيين.وقالت وزارة الخارجية الكورية إن النائب الأول لوزير الخارجية "تشيه جونغ كون" ونظيره الألماني "ميغيل بيرغر" قد اتفقا على ضرورة التخفيف المتبادل للقيود على دخول المسافرين الأساسيين، كما اتفقا أيضا على اتخاذ خطوات تفصيلية ليتم تخفيف القيود اعتبارا من الأول من يناير القادم.وبموجب هذا الاتفاق، من المتوقع أن تتم إزالة المعوقات التي يواجهها الكوريون الراغبون في زيارة ألمانيا من أجل الالتقاء بأفراد أسرهم وممارسة أعمالهم التجارية، وإجراء الدراسات الأكاديمية.وأشاد الجانبان بتواصل البلدين الاستراتيجي هذا العام على الرغم من تفشي فيروس كورونا، متفقيْن على اسمرار في التواصل الوثيق بين المسؤولين رفيعي المستوى خلال العام القادم أيضا.وناقش الجانبان سبل مشاركة البلدين في الجهود الدولية لضمان توفير شامل وعادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا.