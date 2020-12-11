كوريا الجنوبية وإندونيسيا توفعان اتفاقية للتجارة الحرة

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وقعت كوريا الجنوبية وإندونيسيا اتفاقية للمشاركة الاقتصادية الشاملة، بعد 8 سنوات من إطلاق المفاوضات ذات الصلة.وتم توقيع هذه الاتفاقية اليوم الجمعة في سيول بين وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري "سونغ يون مو" ووزير التجارة الإندونيسي "أغوس سوبارمانتو".وتعد هذه الاتفاقية الثالثة من نوعها التي توقعها كوريا الجنوبية مع دولة عضو في رابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان"، بعد سنغافوره وفيتنام، والأولى من نوعها التي يتم توقيعها مع دولة عضو في آسيان منذ أن كشفت الحكومة الكورية عن سياستها الهادفة لتعزيز العلاقات مع دول الجنوب في عام 2017.وبموجب الاتفاقية، ستقوم كوريا الجنوبية بإلغاء 95.8% من الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الإندونيسية، فيما ستلغي إندونيسيا 94% من الرسوم الجمركية على المنتجات الكورية.وقال الوزير الكوري "سونغ" إن اتفاقية المشاركة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين سيول وجاكارتا ستسهم في تخفيض الحواجز الجمركية أمام شركات البلدين وتحسين ظروف استثماراتها، وأيضا دعم مشروعات التعاون الاقتصادي بينهما.وأعرب "سونغ" عن أمله في أن تكون الاتفاقية نقطة تحول لكي تمضي العلاقات بين البلدين قدما نحو الأمام.