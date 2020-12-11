سيول تؤكد أن قانون حظر إرسال المنشورات يهدف لحماية سكان المنطقة الحدودية

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قالت الحكومة الكورية الجنوبية إن القانون الجديد الذي صدق عليه البرلمان مؤخرا والذي يحظر إرسال منشورات مناهضة لبيونغ يانغ، يهدف إلى حماية الحق في الحياة لسكان المنطقة الحدودية، بالرغم من أن حرية التعبير تعد أمرا مهما أيضا.جاء ذلك تعليقا على الجدل حول هذا القانون في مجلس النواب الأمريكي، حيث قال تقرير بثه راديو صوت أمريكا اليوم الجمعة إن لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس النواب ستعقد جلسة استماع لمناقشة هذا القانون الكوري الجنوبي الجديد الذي يحظر حملات إرسال منشورات مناهضة لكوريا الشمالية من المناطق الحدودية.وقال مسؤول من الحزب الجمهوري في لجنة حقوق الإنسان إنه من المقرر عقد جلسة الاستماع بعد افتتاح الجلسة الجديدة لمجلس النواب في شهر يناير القادم.وتبين أن اللجنة قد بدأت مراجعة مسبقة للقانون الكوري الجديد الخاص بحظر إرسال منشورات مناهضة لبيونغ يانغ، وقضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.وكان الرئيس المشترك للجنة حقوق الإنسان عن الحزب الجمهوري "كريس سميث" قد أصدر بيانا باسمه يوم الحادي عشر من ديسمبر الجاري، قال فيه إنه سيتم عقد جلسة استماع إذا تم تمرير القانون الخاص بحظر إرسال منشورات مناهضة لكوريا الشمالية.ومن جانبه، أكد "تشيه جونغ كون" النائب الأول لوزيرة الخارجية الكورية أن تمرير ذلك القانون يعد الحد الأدنى من الإجراءات القانونية لحماية الحق في الحياة لـ1.2 مليون من سكان المناطق الحدودية.