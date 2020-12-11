كوريا تسعى لصفقات مع مودرنا وفايزر ويانسين لشراء لقاحات كورونا

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قالت الحكومة الكورية اليوم الجمعة إنها تخطط لتوقيع صفقات لشراء لقاحات مضادة لفيروس كورونا مع شركتي فايزر ويانسين في غضون هذا الشهر، ومع شركة مودرنا في غضون شهر يناير.وتسعى الحكومة لشراء لقاحات تكفي لتطعيم 10 ملايين شخص من كل من شركتي فايزر ومودرنا، ولقاحات أخرى تكفي لتطعيم 4 ملايين شخص من شركة يانسين.وكانت الحكومة الكورية قد أبرمت صفقة مع شركة أسترازينيكا للحصول على لقاحات لتطعيم 10 ملايين شخص،كما اتفقت مع صندوق "كوفكس"، وهو الجهة المسؤولة عن توزيع اللقاحات، على تزويد كوريا بلقاحات تكفي لتطعيم 10 ملايين شخص أيضا، وسوف يناقش الجانبان التفاصيل المتعلقة بكمية اللقاحات التي ستحصل عليها كوريا الجنوبية من الصندوق وموعد تسلمها في غضون شهر يناير القادم.وفي حالة إبرام الصفقات كما هو مخطط له، ستصل اللقاحات إلى كوريا الجنوبية بدءا من شهر فبراير أو مارس على مراحل.وتهدف الحكومة إلى انطلاق عملية تطعيم اللقاحات بدءا من الربع الثاني من العام القادم ، لتننهي قبل شهر نوفمبر.