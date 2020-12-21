رئيس وكالة الطاقة الذرية يقول إن تصريف مياه فوكوشيما في البحر ممكن تقنيا

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قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن تصريف المياه الملوثة إشعاعيا من محطة فوكوشيما اليابانية للطاقة النووية إلى المحيط أمر "ممكن تقنيا".وصرح مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسى" بذلك فى مقابلة مع وكالة أنباء كيودو اليابانية، أول من أمس السبت.وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي تدرس فيه الحكومة اليابانية خيار إطلاق المياه المخزنة في المحطة بعد استعمالها في تبريد المفاعلات، إلى البحر. وقد تمت معالجة المياه باستخدام نظام معالجة سائل متقدم لإزالة معظم الملوثات بخلاف التريتيوم الأقل سمية نسبيا.وقال غروسي إن التصريف المنظم للمياه في عرض البحر ممكن تقنيا، مشيرا إلى أن التريتيوم معروف بانخفاض تأثيره على البشر. وكان غروسي قد قال في شهر فبراير في أثناء زيارته للمجمع النووي إن إلقاء المياه المشعة الملوثة أساسا بالتريتيوم يفي بمعايير الممارسة العالمية.ويذكر أن محطة فوكوشيما للطاقة النووية كانت قد تعرضت لانهيارات في أسسها بسبب زلزال قوي وأمواج تسونامي هائلة في عام 2011.