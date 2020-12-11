الحكومة الكورية تحذر من رفع التباعد الاجتماعي إلى أعلى مستوى

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دعا وزير الصحة الكوري الجنوبي "بارك ننغ هو" المواطنين إلى التحلي بالصبر والمشاركة في حملة التباعد الاجتماعي على مستوى البلاد حتى لا تضطر الحكومة إلى فرض أعلى مستوى من نظام التباعد الاجتماعي، وهو المستوى رقم 3.ووجه الوزير تلك الدعوة خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد بعد اجتماع حكومي بشأن سبل التعامل مع وباء كورونا، حيث حذر بارك من احتمال رفع مخطط التباعد إلى المستوى الثالث، وهو الأعلى في نظام التباعد الاجتماعي المكون من خمسة مستويات في كوريا، مشيرا إلى أن ذلك قد يكون له تأثير خطير ليس فقط على صناعة الخدمات ولكن أيضا على الصناعات التحويلية.وشدد الوزير على أنه يجب على كوريا أن تتجنب الدخول في المستوى رقم 3 إذا كان ذلك ممكنا لأنه قد يؤدي إلى شلل اقتصادي كبير.وقال أيضا إن الحكومة لا تفكر في فرض عمليات إغلاق، مثل تقييد التحركات من منطقة إلى أخرى، في الوقت الحالي.وأضاف أنه حتى إذا تم تبني قيود المستوى الثالث الأكثر صرامة، فإن الحكومة ستستكشف بعض الطرق للسماح للناس بالحفاظ على حياتهم اليومية، بما في ذلك شراء الضروريات.