الولايات المتحدة تجيز لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا

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وافق رئيس المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها على توصية لجنته الاستشارية بشأن الاستخدام الطارئ للقاح المضاد لفيروس كورونا من إنتاج شركة موديرنا.وأوضح تقرير بثته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن مدير مركز السيطرة على الأمراض "روبرت ريدفيلد" قد أصدر موافقة أمس الأحد على استخدام اللقاح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، وفقا لتوصية اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.وقد اجتاز لقاح موديرنا العقبة الأخيرة من خلال الحصول على توصية اللجنة الاستشارية لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ثم موافقة مدير مركز السيطرة على الأمراض.ويعد لقاح موديرنا هو ثاني لقاح مضاد لفيروس كورونا يحصل على الموافقة في الولايات المتحدة، بعد لقاح مماثل من إنتاج شركة "فايزر" وشريكتها الألمانية "بايو إن تك"، الذي حصل على الموافقة للاستخدام في حالات الطوارئ أيضا.وبدأ توزيع لقاح موديرنا في الولايات المتحدة أمس، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التطعيم به اليوم الاثنين.