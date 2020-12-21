كو جين يونغ تفوز بنهائي موسم إل بي جي إيه

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فازت لاعبة الغولف الكورية الجنوبية "كو جين يونغ" بنهائي موسم "إل بي جي إيه"، لتحصل على الجائزة المالية الكبرى للعام الثاني على التوالي.ونجحت "كو"، التي تعد اللاعبة رقم 1 عالميا، في تحقيق 18 نقطة تحت المعدل 270، لتفوز ببطولة "سي إم إي غروب تور" التي أقيمت في ولاية فلوريدا الأمريكية أمس الأحد. وفازت "كو" باللقب بخمس ضربات، متغلبة على اللاعبة الكورية "كيم سيه يونغ" واللاعبة الأسترالية "هانا غرين".وحصلت اللاعبة "كو" على جائزة قدرها مليون ومائة ألف دولار أمريكي، مع لقبها السابع في بطولات إل بي جي إيه، كما فازت بلقبها الثاني على التوالي بأكثر مليون و660 ألف دولار.وبالإضافة إلى ذلك، فازت "كيم سيه يونغ" بأول جائزة في حياتها المهنية، وهي جائزة "لاعبة العام".