الدولية أوربا توقف الرحلات الجوية من بريطانيا بسبب مخاوف جديدة من فيروس كورونا

قررت المزيد من دول الاتحاد الأوربي حظر الرحلات الجوية من بريطانيا في محاولة لمنع وصول السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تنتشر بسرعة حاليا في منطقة جنوب شرق إنكلترا.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء، ووسائل إعلام أخرى أمس الأحد، أعلنت ألمانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا والنمسا وأيرلندا وسويسرا وفرنسا وبلغاريا ورومانيا قيودا على السفر من وإلى المملكة المتحدة.

وقالت ألمانيا إنها حظرت جميع الرحلات الجوية من بريطانيا، باستثناء طائرات الشحن، ابتداء من منتصف ليلة الأحد. وأوضح مصدر في الحكومة الألمانية أن هذه الخطوة يمكن أن تتبناها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي البالغ عددها 27 دولة، مع استمرار المناقشات ذات الصلة.

وجاءت هذه القيود بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" أن منطقتيْ لندن وجنوب إنكلترا ستخضعان لقيود أكثر صرامة بسبب انتشار العدوى فيهما بسرعة.

وأضاف جونسون أنه يعلن عن هذه الخطوة بقلب مثقل، موضحا أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا قابلة للانتقال بنسبة 70% أكثر من السلالات الموجودة، على الرغم من عدم وجود دليل يشير إلى أنها أكثر فتكا أو تسبب مرضا أكثر خطورة.

