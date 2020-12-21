ارتفاع حجم صادرات كوريا بنسبة 1.2% في أول 20 يوما من ديسمبر

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ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 1.2% على أساس سنوي في أول 20 يوما من شهر ديسمبر الجاري.ووفقا لبيانات مبدئية صادرة عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغ حجم الشحنات الخارجية للبلاد 30 مليارا و800 ألف دولار أمريكي في الفترة المذكورة، بزيادة نسبتها 1.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.وبالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، انخفضت أيام العمل بمقدار 0.5 هذا العام. وبالنظر إلى هذا الانخفاض، فقد نما متوسط الصادرات اليومية خلال فترة العشرين يوما بنسبة 4.5%.وقفز حجم شحنات أشباه الموصلات بنسبة 26.4%، وأجهزة الاتصال اللاسلكي بنسبة 38.3%، بينما تراجع حجم الصادرات الكورية من السيارات والمنتجات البترولية بنسبة 3.5%.ونما حجم الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 0.7%، بينما انخفضت الصادرات الكورية إلى الصين بنسبة 2.3%، وإلى الشرق الأوسط بنسبة 43.2%.