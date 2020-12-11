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الاقتصادية

صادرات المعكرونة الكورية سريعة التحضير الراميون تسجل رقما قياسيا

Write: 2020-12-21 11:41:21Update: 2020-12-21 11:58:51

صادرات المعكرونة الكورية سريعة التحضير الراميون تسجل رقما قياسيا

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن يسجل حجم صادرات المعكرونة الفورية الكورية "الراميون" رقما قياسيا هذا العام، نتيجة لزيادة الإقبال عليها كغذاء طارئ في الدول الأجنبية وسط أزمة كورونا.
ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغ حجم صادرات الراميون الكورية خلال الـ11 شهرا الأولى من هذا العام 549 مليونا و720 ألف دولار، بزيادة قدرها 28.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقد بلغ إجمالي حجم صادرات الراميون في العام الماضي 467 مليون دولار، بعد أن كان 290 مليون دولار عام 2016، و381 مليون دولار عام 2017، و410 ملايين دولار عام 2018.
ومن بين الدول الرئيسية التي تم تصدير الراميون الكوري إليها، الصين والولايات المتحدة واليابان وتايلاند والفلبين.
 ومن المتوقع أن يتجاوز حجم صادرات الراميون 600 مليون دولار هذا العام.
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