6 من كل 10 مواطنين في سيول يعتقدون أن توحيد الكوريتين أمر ضروري

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تبين أن أكثر من 6 من كل 10 مواطني سيول يعتقدون أن توحيد الكوريتين أمر ضروري.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "كوريا ريسيرتش" على ألفين من المواطنين البالغين في سيول خلال الفترة من يوم السابع والعشرين من نوفمبر وحتى الرابع من ديسمبر الجاري عبر الإنترنت، قال 67.6% من المشاركين في الاستطلاع إن توحيد الكوريتين يعد أمرا ضروريا.وكانت معدلات تأييد توحيد الكوريتين 72.4% في الاستطلاع الذي تم إجراؤه في شهر ديسمبر من العام الماضي، حيث يرجع السبب في انخفاض هذه المعدلات إلى الجمود المطول في العلاقات بين الكوريتين.وفيما يخص مستقبل العلاقات بين الكوريتين خلال السنوات الخمس القادمة، قال 53.5% من المشاركين في الاستطلاع إنه لن يطرأ أي تغيير في العلاقات، بزيادة قدرها 5.3% مقارنة باستطلاع العام الماضي، فيما انخفض عدد الذين أعربوا عن توقعاتهم المتفائلة لتحسين العلاقات بين الكوريتين بنسبة 4.7% لتصل إلى 34.8%.وقال 72.8% من المشاركين إن هناك احتمالا ضئيلا لقيام كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية. بينهما قال 58.1% منهم إن مشروعات التبادل بين الكوريتين أمر ضروري، فيما قال 58.8% منهم إن هذه المشروعات ستساعد على تحسين العلاقات بينهما.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 2.2%.