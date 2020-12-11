كوريا الشمالية تسعى إلى تحويل جبل كوم كانغ إلى منتجع سياحي عالمي

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جددت كوريا الشمالية عزمها على تطوير جبل "كوم كانغ" بمفردها، بعد أن أخبرت كوريا الجنوبية من جانب واحد في شهر أكتوبر من العام الماضي بإزالة منشآتها لتحل محلها منشآت شمالية، لكنها أجلت تنفيذ الإزالة في أواخر يناير الماضي بسبب كورونا.وذكرت وسائل الإعلام في كوريا الشمالية أمس الأحد أن رئيس الوزراء الكوري الشمالي "كيم دوك هون" قد قام بجولة تفقدية في مواقع تطوير المنطقة السياحية في جبل "كوم كانع".وأكد "كيم" خلال هذه الجولة أنه سيتم تنفيذ خطة تحويل جبل "كوم كانغ" إلى منتجع سياحي وثقافي عالمي على مراحل، مشيرا إلى أن الخطة ستشمل بناء فنادق، وملاعب للغولف، ومنحدرات للتزلج ذات مستوى عالمي، تنسجم مع المناظر الطبيعية لجبل "كوم كانغ"، وتجمع بين السمات الوطنية وسمات الحداثة.وتوقع المراقبون أن تشمل خطة التنمية الاقتصادية الخمسية الجديدة التي سيتم الإعلان عنها في المؤتمر العام لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية في شهر يناير المقبل، خطة لتطوير الشمال لجبل "كوم كانغ" بمفرده.كما توقعوا أن تجدد كوريا الشمالية مطالبتها بإزالة المنشآت الجنوبية الموجودة في منتجع جبل "كوم كانغ" السياحي.وأعرب مسؤول في وزارة التوحيد الوطني الكورية الكورية عن أمله في إجراء محادثات بين الكوريتين لمناقشة القضايا المتعلقة بحل قضية منتجع جبل "كوم كانغ" وسبل تحويله ليكون منطقة سياحية عالمية.