احتمال انطلاق حملة تطعيم لقاحات كورونا في كوريا في فبراير القادم

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قال رئيس الوزراء الكوري "تشونغ سيه كيون" إنه المتوقع انطلاق حملة تطعيم لقاحات كورونا في كوريا الجنوبية في شهر فبراير من العام القادم.جاء ذلك في تصريح أدلى به "تشونغ" لبرنامج تلفزيوني للكي بي إس أمس الأحد، حيث أضاف أن هناك احتمالا كبيرا لأن توافق الحكومة على استخدام اللقاحات في أوائل العام القادم، والتي طورتها شركة "إستراجينيكا" البريطانية.يذكر أن الهيئة الكورية لسلامة الأغذية والأدوية تقوم حاليا بمراجعة نتائج التجارب السريرية التي أجرتها الشركة البريطانية.وتوقع رئيس الوزراء "تشونغ" أن تحصل كوريا الجنوبية على لقاحات "أستراجينيكا" خلال الربع الأول من العام القادم، حيث ستبدأ حملة تطعيم تلك اللقاحات في شهري فبراير أو مارس من العام القادم وعلى مراحل.ومن الصعب أن تحصل كوريا على لقاحات الشركات الأخرى، ومن بينها "فايزر" و"موديرنا" و"يانسين"، خلال الربع الأول من العام القادم، لأنه لم يتم حتى الآن توقيع صفقات رسمية معها لتزويد اللقاحات.وفيما يتعلق بالسبب في التأخير على شراء اللقاحات مقارنة بالدول الأخرى، قال رئيس الوزراء "تشونغ" إنه لم تكن كوريا الجنوبية في حاجة ماسة للاعتماد على اللقاحات، مشيرًا إلى أن عدد حالات الإصابة الجديدة اليومية بفيروس كورونا كان عند مستوى 100 حالة في شهر يوليو الماضي.وأعرب عن توقعاته بالانتهاء من اللقاحات التي تطورها الشركات الكورية في أواخر العام القادم.