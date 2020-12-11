تعيين ممثل خاص جديد لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية

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قامت وزارة الخارجية الكورية اليوم الاثنين بتعيين "نوه دوك كيو"، مساعد تخطيط السلام في مكتب الأمن القومي، ممثلا خاصا جديدا لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، ليحل محل الممثل السابق "لي دو هون".ومن المتوقع أن تكون الأولوية على مهام الممثل الجديد تنسيق السياسات تجاه كوريا الشمالية مع الحكومة الأمريكية الجديدة التي سيتم إطلاقها في شهر يناير المقبل.ومن المتوقع أيضا أن يقوم بإقناع مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" للشؤون الدبلوماسية والأمنية، لينعكس موقف كوريا الجنوبية بشأن قضية شبه الجزيرة الكورية في سياسات الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية، واستئناف المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ.والجدير بالذكر أن الرئيس المنتخب "جو بايدن" قد انتقد أسلوب الرئيس "ترامب" في المفاوضات مع كوريا الشمالية، وهناك احتمال لأنْ تتخذ حكومة "بايدن" موقفا متشددا تجاه كوريا الشمالية مثلما حدث في إدارة "باراك أوباما".وهناك احتمال أيضًا أن تقوم كوريا الشمالية، التي تركز حاليا على مواجهة فيروس كورونا وتتخذ موقفًا حذرًا تجاه الحكومة الأمريكية الجديدة، بشن استفزازات في العام القادم.