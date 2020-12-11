كوريا الجنوبية أقل دول العالم من حيث العجز المالي هذا العام

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تبين أن كوريا الجنوبية واحدة من أقل دول العالم من حيث العجز المالي هذا العام، وسط ضخ مختلف الدول مبالغ مالية تحفيزية هائلة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.ووفقا لتقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس الأحد، يتوقع أن يصل حجم العجز المالي الكوري لهذا العام إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، لتكون رابع أقل دول العالم من حيث العجز المالي، بعد النرويج والدانمرك والسويد.وتوقع التقرير أن تصل معدلات العجز المالي لبريطانيا إلى 16.7%، والولايات المتحدة 15.45%، وإسبانيا 11.7%، وإيطاليا 10.7%، واليابان 10.5%، والصين 6.9%.وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير له في شهر أكتوبر الماضي أن يصل حجم العجز المالي لكوريا الجنوبية إلى 3.7% هذا العام، لتكون كوريا الجنوبية ثاني أقل دول العالم من حيث العجز المالي بعد قبرص.وقال الصندوق إن متوسط حجم المبالغ المالية التحفيزية التي ضختها الدول المتقدمة الرئيسية لمواجهة أزمة كورونا هذا العام بلغ 9.3% من إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي، فيما بلغ حجم المبالغ المالية التحفيزية لكوريا الجنوبية 3.5% من ناتجها المحلي الإجمالي.