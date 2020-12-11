محادثات هاتفية بين وزيري الدفاع الكوري والأسترالي

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قالت وزارة الدفاع الكورية إن وزير الدفاع الكوري "صوه أوك" ونظيرته الأسترالية "ليندا رينولدز" أجريا محادثات هاتفية اليوم الاثنين ، وتبادلا الآراء حول الوضع الحالي للتبادل الدفاعي بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك في الصناعات الدفاعية.وأعرب الوزير الكوري "صوه" عن أمله في تنمية العلاقات بين كوريا الجنوبية وأستراليا، بمناسية الذكرى الستين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في العام القادم.كما أعرب عن شكره لمشاركة الجنود الأستراليين في الحرب الكورية للدفاع عن حرية كوريا الجنوبية.ومن جانبها، أعربت الوزيرة الأسترالية "ليندا رينولدز" عن شكرها على تذكر الوزير الكوري لمشاركة الجيش الأسترالي في الحرب الكورية، منوهة بأن نصبا تذكاريا لمشاركة الجيش الإسترالي في الحرب الكورية سيتم بناؤه في مسقط رأسها "بيرث"، ليكون خامس نصب تذكاري في أستراليا.وأعرب الوزيران عن أملهما في تنمية التبادل الدفاعي بين البلدين بمناسبة الدورة الرابعة من اجتماعات وزراء دفاع الدول المشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والدورة الخامسة من اجتماعات وزيري الخارجية والدفاع الكوري والأسترالي، واللتين ستقامان في كوريا الجنوبية العام القادم.وقالت الوزيرة الأسترالية "رينولدز" إنها تدرس بجد المشاركة في اجتماع وزراء دفاع الدول المشاركة في قوات حفظ السلام.