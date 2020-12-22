فريق الدفاع القانوني عن المدعي العام يستعد لجلسة استماع في المحكمة

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صرح الممثلون القانونيون للمدعي العام يون صوك يول بأنهم يخططون لتقديم مستندات إضافية إلى المحكمة قبل جلسة المداولات بشأن الأمر القضائي الذي قُدِّم لإلغاء قرار وقفه عن العمل لمدة شهرين، الذي تلقاه من لجنة الانضباط بوزارة العدل. وتحدث المحامون إلى كي بي إس عبر الهاتف أمس الاثنين، حيث أشاروا إلى الحاجة إلى تقديم تفسيرات كتابية إضافية قبل رفع قضيتهم في محكمة سيول الإدارية اليوم الثلاثاء.ويعتزم فريق الدفاع القانوني عن يون تسليط الضوء على ما يسمونه بـ"عدم شرعية الإجراءات التأديبية وضرورة تعليق الإجراءات العقابية ضد المدعي العام".وسوف يطلبون أيضا استدعاء "شين صونغ شيك" رئيس قسم مكافحة الفساد في مكتب المدعي العام الأعلى والذي كان أحد أعضاء اللجنة التأديبية، والذي يتهم بتقديم معلومات مضللة إلى إحدى وسائل الإعلام المحلية بشأن أحد الاتهامات المتضمنة في القرار العقابي ضد يون.ويزعم محامو يون أن ذلك ينتهك قواعد معاقبة الموظفين العموميين التي تحظر على أي شخص مرتبط بالقضية الانضمام إلى مراجعة تأديبية.وكان المدعي العام قد قدم طلبا يوم الخميس الماضي لإلغاء قرار وقفه عن العمل في أعقاب موافقة الرئيس مون جيه إين على قرار اللجنة، وذلك بناء على توصية من وزيرة العدل تشو مي إيه.