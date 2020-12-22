المحكمة تنظر في قضية المدعي العام اليوم

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ستعقد محكمة محلية جلسة استماع اليوم الثلاثاء للتداول في أمر قضائي قدمه المدعي العام يون صوك يول لإلغاء قرار وقفه عن العمل لمدة شهرين الذي تلقاه من لجنة الانضباط التابعة لوزارة العدل.وتأتي هذه الجلسة بعد خمسة أيام من رفع يون الدعوى التي يطالب فيها بإلغاء الإجراء التأديبي وإصدار أمر قضائي في هذا الشأن. ولن يحضر المدعي العام جلسة الاستماع المحدد لها الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم في محكمة سيول الإدارية، بينما سيحضر محاموه فقط.وسوف يركز فريق الدفاع القانوني عن المدعي العام على وجود عيوب إجرائية وغير قانونية في تشكيل اللجنة وإجراءاتها. ويخطط محامو يون للتأكيد على أنه عانى من ضرر لا يمكن إصلاحه بسبب قرار وقفه عن العمل، وتسليط الضوء على الضرورة الملحة لإلغاء القرار العقابي.وكان المدعي العام قد قدم طلب إلغاء العقوبة وإصدار أمر قضائي يوم الخميس الماضي، بعد يوم من موافقة الرئيس مون جيه إين على قرار اللجنة التأديبية بناء على توصية من وزير العدل تشو مي إيه.