الاتحاد الأوربي يجيز لقاح كورونا من إنتاج فايزر وبايو إن تك

Photo : YONHAP News

أفادت تقارير إعلامية بأن المفوضية الأوربية قد أصدرت موافقة رسمية على استخدام لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركتا فايزر وبايو إن تك. ووفقا لوكالة رويترز للأنباء ووسائل إعلامية أخرى، أصدرت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوربي الموافقة بعد ساعات فقط من إعلان وكالة الأدوية الأوربية أن اللقاح يفي بمعايير السلامة والجودة.وأعلنت رئيسة المفوضية الأوربية "أورسولا فون دير لاين" عن هذا القرار موضحة أن اللقاح سيكون متاحا لجميع دول الاتحاد الأوربي في نفس الوقت وبنفس الشروط.ومع إصدار الموافقة، من المتوقع أن تبدأ عمليات التطعيم في الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوربي في غضون عدة أيام، حيث قالت رئيسة المفوضية الأوربية إن التطعيمات ستبدأ فيما بين الأحد إلى الثلاثاء.وقالت شركة بايو إن تك وشركة فايزر في وقت سابق إنهما جاهزتان لبدء تسليم اللقاح بمجرد أن تصدر المفوضية الأوربية الموافقة عليه.