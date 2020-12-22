ثبات أسعار المنتجين في كوريا خلال شهر نوفمبر

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ظل مؤشر أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية ثابتًا في شهر نوفمبر الماضي حيث تم تعويض الارتفاع في أسعار النفط من خلال انخفاض أسعار المنتجات الزراعية.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات قد بلغ 103.06 نقطة في نوفمبر، وهو نفس المستوى تقريبا الذي كان عليه في أكتوبر.وسجل المؤشر، الذي يعتبر مقياسا رئيسيا للتضخم المستقبلي، أول انخفاض منذ خمسة أشهر في أكتوبر. وبالمقارنة مع العام السابق، انخفض المؤشر بمقدار 0.3 نقطة مئوية، ليواصل انخفاضه على أساس سنوي لمدة تسعة أشهر متتالية.وقال التقرير إن أسعار السلع الصناعية ارتفعت بنسبة 0.2% على أساس شهري بسبب ارتفاع أسعار النفط، بينما انخفضت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 1.6%.