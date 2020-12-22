البرلمان يعقد جلسات للتصديق على تعيين وزير الداخلية ووزير الصحة

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سيعقد البرلمان الكوري الجنوبي جلسات استماع اليوم الثلاثاء للتصديق على تعيين كل من المرشح لمنصب وزير الداخلية "جون هيه تشول"، والمرشح لمنصب وزير الصحة "كوان دوك تشول".وأعرب حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي عن مخاوفه بشأن اختيار جون، المساعد المقرب للرئيس مون جيه إين، ليتولى وزارة الداخلية التي تشرف على إدارة الانتخابات، قبل إجراء الانتخابات الفرعية في شهر أبريل القادم. وفيما يتعلق بالمرشح لوزارة الصحة، يخطط الحزب المعارض لفحص مؤهلاته لقيادة معركة البلاد ضد فيروس كورونا.ومن جانبه أعرب الحزب الديمقراطي الحاكم عن أمله في أن تركز كتلة المعارضة على التحقق من مؤهلات وسياسات المرشحين وليس الانخراط في صراعات سياسية خلال الجلسات البرلمانية.ويعتزم البرلمان عقد جلسة استماع لتأكيد تعيين المرشح لمنصب وزير الأراضي "بيون تشانغ هوم" غدا الأربعاء، والمرشحة لمنصب وزيرة المساواة بين الجنسين والأسرة "تشونغ يونغ إيه" بعد غد الخميس.