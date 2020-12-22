منظمة الصحة تقول إن كوريا الشمالية لم تعلن عن أي إصابات بفيروس كورونا

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أفاد تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، بأن كوريا الشمالية زعمت أنها أجرت اختبارات فيروس كورونا على ما يقرب من 11 ألف شخص ولكن لم يتم العثور على أي إصابات في البلاد حتى الآن.ووفقا لآخر تقرير أسبوعي عن حالة جائحة كورونا، أصدرته منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، أجرت كوريا الشمالية اختبارات على ما مجموعه 10 آلاف و960 شخصا في الفترة من 27 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر، وادعت أن جميع الأشخاص الذين تم إجراء الاختبارات عليهم أظهروا نتائج سلبية للفيروس. وأضاف التقرير أن حوالي 4400 منهم ظهرت عليهم أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا أو أصيبوا بحمى في أثناء وجودهم في الحجر الصحي، وأنه تم الإفراج عن أكثر من 33 ألف شخص من الحجر الصحي حتى يوم 3 ديسمبر.وقد كررت كوريا الشمالية مزاعمها بعدم وجود حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لديها، مع احتفاظها بإجراءات قوية لمكافحة الوباء وإغلاق حدودها بشكل محكم.