الحكومة الكورية تقرر وقف تشغيل منتجعات التزلج والمعالم السياحية

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قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي تشونغ سي كيون إن الحكومة ستعلق تشغيل منتجعات التزلج وغيرها من مرافق الرياضات الشتوية، كما ستغلق مناطق الجذب السياحي الرئيسية أيضا.وكشف رئيس الوزراء عن هذه الخطة في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء في أثناء ترؤسه اجتماعا حكوميا بشأن سبل التعامل مع وباء كورونا، اليوم.وقال تشونغ إن الحكومة ستطبق إجراءات حجر صحي خاصة لمنع انتشار الفيروس خلال موسم عطلة نهاية العام. وأوضح أنه سيتم حظر الزوار من دخول دور رعاية المسنين ومؤسسات الأمراض النفسية، حيث إنها معرضة لانتشار العدوى، كما سيتم تعزيز إجراءات الحجر الصحي في المطاعم بدرجة أكبر.وسوف يتم تطبيق الإجراءات الخاصة في جميع أنحاء البلاد بدءا من يوم بعد غد الخميس وحتى يوم الثالث من يناير، ولن يُسمح للبلديات المحلية بتعديل تلك الإجراءات بنفسها.