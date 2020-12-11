7 من 10 كوريين لديهم خبرة في مقاطعة المنتجات اليابانية

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تبين أن 7 من كل 10 كوريين لديهم خبرة في المشاركة في حملة مقاطعة المنتجات اليابانية التي اندلعت في العام الماضي احتجاجا على القيود التجارية اليابانية ضد كوريا الجنوبية.وطبقا لنتائج استبيان أجرته شركة "إم براين تريند مونتر" المتخصصة في أبحاث الأسواق خلال الفترة من يوم السابع والعشرين من نوفمبر وحتى الثاني من ديسمبر على ألف من المواطنين البالغين، قال 71.8% من المشاركين في الاستبيان إن لديهم خبرة في المشاركة في حملة مقاطعة المنتجات اليابانية.ومن بين أكثر علامات المنتجات اليابانية مقاطعة، "يونيكلو"، و"أساهي" و"سابورو" و"إيه بي سي مارت"، و"موين يانغ بوم"، و"كيرين".وأشارت نتائج الاستبيان إلى أن 69.3% من المشاركين في الاستبيان يؤكدون على ضرورة الاستمرار في تنفيذ حملة مقاطعة المنتجات اليابانية.وقال 79.5% منهم إنهم سيستمرون في المشاركة في حملة المقاطعة، فيما قال 10.2% منهم إنهم سيتوقفون عن المشاركة.