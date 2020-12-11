سيول تشرح للبعثات الأجنبية الغرض من حظر إرسال المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ

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قامت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية بتقديم شرح للبعثات الدبلوماسية الأجنبية لدى كوريا الجنوبية حول الغرض من تشريع القانون الخاص بحظر إرسال المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ، والذي يثير جدلا في المجتمع الدولي.وقال مسؤول في الوزارة إن الوزارة قد قامت في الأسبوع الماضي بإرسال البيانات الخاصة بهذا الشأن إلى بعض البعثات الدبلوماسية للدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع كوريا الشمالية أو تولى اهتماما بشؤون كوريا الشمالية.وفيما يتعلق بالجدل حول احتمال أن ينتهك ذلك القانون حرية التعبير، قالت الوزارة في البيانات إن الدستور الوطني ينص على أن حرية التعبير يجب حمايتها، لكنها أضافت أنه لا يمكن أن تكون لحرية التعبير الأسبقية على الحق في الحياة، مشيرة إلى السلامة والأمن لمواطني المناطق الحدودية.وبشأن المخاوف من احتمال أن يفرض القانون قيودا على إرسال السلع والمنشورات إلى كوريا الشمالية عن طريق دولة ثالثة أضافت الوزارة أن عملية الإرسال هذه ستخضع لقانون الدولة الثالثة.