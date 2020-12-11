كوريا الجنوبية تسجل 869 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت كوريا الجنوبية أقل من ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء إن عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 869 حالة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 51 ألفا و460 شخصا.وتوقعت السلطات الصحية أن يتراوح عدد حالات الإصابة الجديدة اليومية بين ألف وألف ومئتين الأسبوع القادم، بسبب الاستمرار في ظهور العدوى الجماعية الصغيرة والكبيرة في جميع أنحاء البلاد.ومن بين حالات الإصابة الجديدة: 824 حالة محلية المصدر، منها 309 حالات في سيول، و193 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و44 حالة في مدينة إنتشون.أما الـ45 حالة الأخرى فكانت لدى الوافدين من الخارج.وتم الإبلاغ عن 24 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 722 حالة وفاة حتى الآن.وقررت الحكومة الكورية تعزيز إجراءات التباعد الاجتماعي اعتبارا من الغد الأربعاء، ليتم بموجبه فرض حظر على التجمعات التي تضم خمسة أشخاص أو أكثر في سيول ومقاطعة كيونغ كي ومدينة إنتشون، حتى الثالث من يناير المقبل.