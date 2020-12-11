توقعات بانخفاض معدل النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام بنسبة أكثر من 1%

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قال النائب الأول لوزير المالية الكوري "كيم يونغ بوم" إنه من المتوقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادي الكوري انخفاضا بنسبة أكثر من 1% هذا العام.جاء ذلك في اجتماع للاقتصاد الكلي والشؤون المالية عقد اليوم الثلاثاء بحضور مسؤولي لجنة الخدمات المالية ولجنة الرقابة المالية والبنك المركزي ومركز التمويل الدولي، حيث توقع "كيم" أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري إلى مستوى أقل من سالب 1%.وكانت الحكومة قد أعلنت عن اتجاه سياستها الاقتصادية يوم السابع عشر من ديسمبر الجاري، حيث توقعت أن يشهد معدل النمو الاقتصادي الكوري انخفاضا بنسبة 1.1% هذا العام، وهو ما يشير إلى أن الحكومة قد خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي للبلاد، مراعاة للوضع الأخير لانتشار فيروس كورونا.وقال النائب الأول لوزير المالية "كيم" إن الاقتصاد العالمي يظل يتعرض لخسائر بسبب عودة تفشي فيروس كورونا.