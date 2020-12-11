الاستثمارات الكورية في الأبحاث والتطوير تتجاوز 100 تريليون وون العام القادم

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ترأس الرئيس الكوري "مون جيه إين" أمس الاثنين اجتماعا للجنة الاستشارية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا.وأشاد الرئيس "مون" بالجهود التي بذلها خبراء العلوم والتكنولوجيا للتغلب على القيود التجارية اليابانية ومكافحة فيروس كورونا.وقال إن العام القادم سيكون سنة ذات معنى خاص، حيث ستتجاوز استثمارات البلاد في الأبحاث والتطوير 100 تريليون وون، مشيرا إلى أنه توجد في العالم أربع دول فقط تتجاوز استثمارات كل منها 100 تريليون وون في الأبحاث والتطوير.وأضاف الرئيس أن الحلم الطموح بالتنمية التكنولوجية للبلاد يمكن تحقيقه من خلال الاستثمارات في تطوير العلوم والتكنولوجا.الجدير بالذكر أن الحكومة الكورية ستخصص 27.4 تريليون وون في الأبحاث والتطوير في العام القادم، كما تخطط لجذب استثمارات القطاع الخاص في الأبحاث والتطوير عن طريق تخفيف القيود والرسوم الضريبية.ودعا الرئيس "مون" الحكومة والدوائر العلمية والتكنولوجية إلى إيلاء اهتماماتها بالمجالات ذات الصلة الوثيقة مع معيشة الشعب، ومن بينها التغيرات المناخية، والأمراض المعدية، والغبار الناعم، والنفايات البلاستيكية والبحرية.