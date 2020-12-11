شركة كورية توقع صفقات بقيمة 1.2 تريليون وون لبناء سفن الغاز الطبيعي المسال

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أعلنت الشركة الكورية لبناء السفن والهندسة البحرية التابعة لمجموعة "هيون ديه" للصناعات الثقيلة اليوم الثلاثاء أنها حصلت على صفقة من شركة بنماوية لبناء 3 سفن تعمل بالغاز الطبيعي المسال بقيمة 607.2 مليار وون.وكانت الشركة قد وقعت صفقة أخرى تبلغ قيمتها 604.3 مليار وون أمس الأثنين لبناء 3 سفن تعمل بالغاز الطبيعي المسال.من جهة ثانية، حصلت شركة "سام سونغ" للصناعات الثقيلة اليوم الثلاثاء على صفقة مع شركة أوقيانوسية لبناء سفينتين تعملان بالغاز الطبيعي المسال بقيمة 403.5 مليار وون، بعد أن حصلت على صفقة أخرى تبلغ قيمتها 406.5 مليار وون أمس الاثنين.وبهذا، تمكنت الشركة الكورية لبناء السفن والهندسة البحرية من الحصول على صفقات لبناء 113 سفينة بقيمة 9.5 مليار دولار منذ بداية هذا العام وحتى الآن، أي 86% من هدفها السنوي لهذا العام للحصول على طلبات تبلغ قيمتها 11 مليار دولار.كما استطاعت شركة "سام سونغ" للصناعات الثقيلة تحقيق 57% من هدفها السنوي.الجدير بالذكر أن متوسط سعر سفينة تعمل بالعاز الطبيعي المسال يبلغ حوالي 186 مليون دولار، وتمتلك الشركات الكورية قوة تنافسية فائقة في بناء هذا النوع من السفن الذي يحتاج إلى تقنية عالية.