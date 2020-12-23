محامو المدعي العام يدافعون عنه بشأن إصلاح النيابة

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نفى محامو المدعي العام يون صوك يول المزاعم التي تقول إن موكلهم كان يقاوم حملة الرئيس مون جيه إين لإصلاح النيابة العامة.وقال المحامون، بمن فيهم "لي وان كيو"، خلال اجتماع مع الصحفيين أمس الثلاثاء، إن يون لم يعارض إصلاح نظام النيابة العامة ولم يقف في وجه مون. وقدم المحامون بعض الحجج بعد حضور جلسة استماع في محكمة سيول الإدارية بشأن الاستئناف ضد قرار وقف المدعي العام عن العمل الصادر عن لجنة الانضباط التابعة لوزارة العدل لمدة شهرين.وقالوا إن يون تحدى هذه الخطوة التأديبية لمواجهة آثار الإجراءات غير القانونية وغير العادلة، ومن أجل التراجع عن وصفه بأنه مسؤول فاسد، لكنه لا ينوي تجاهل أو تقليل سلطة الرئيس في اختيار المسؤولين.وفيما يتعلق بجلسة المحكمة، قال المحامون إنهم جادلوا خلال الجلسة بأن قرار وقف النائب العام عن العمل يضر بالحياد السياسي واستقلال النيابة العامة وينتهك سيادة القانون، وأنه يجب إعادة يون بسرعة من خلال أمر قضائي.وتخطط المحكمة لاستئناف الجلسة يوم غد الخميس.