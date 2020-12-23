نائب تابع للحزب المعارض يستقيل من الحزب وسط مزاعم إرث غير قانوني

Photo : YONHAP News

استقال نائب عن حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي، وسط شكوك متزايدة بأنه زاد ثروته بطرق غير مشروعة، بما في ذلك الحصول على ميراث غير قانوني من والده.وعقد النائب جون بونغ مين مؤتمرا صحفيا في مقر البرلمان أمس الثلاثاء أعلن فيه قراره بمغادرة الحزب، قائلا إنه يتحمل المسؤولية عن المشاكل الناجمة عن "تصريحات والده غير اللائقة"، كما اعتذر للجمهور وزملائه أعضاء الحزب عن هذا الأمر.وكانت قناة إم بي سي قد بثت تقريرا يوم الأحد قال فيه إن شركات المقاولات التي يديرها النائب جون وإخوته قد زادت أصولها بشكل كبير بفضل مجموعة من العقود مع شركة والده "إيجين" للإنشاءات، مما يثير الشكوك في أن هذه الممارسات قد ترقى إلى ميراث غير قانوني.ويذكر أن جون، الذي تم انتخابه في منطقة "سو يونغ" في بوسان، حيث يقع مقر شركة والده أيضا، قد تضاعفت ثروته بـ130 ضعفا على مدار الـ12 عاما الماضية.وقد حاول والده والمدير التنفيذي لشركة "إيجين" تقديم رشوة للصحفي الذي أعد تقرير قناة إم بي سي لكي لا ينشر التقرير، وذلك مقابل 30 مليون وون.ومن ىجانبه رفض النائب جون التعليق على هذه الاتهامات، وقال إنه سيجيب عليها من خلال الإجراءات والقواعد "العادية".