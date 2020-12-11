طائرات عسكرية روسية وصينية تنتهك منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية الكورية

Photo : YONHAP News

انتهكت قرابة 20 طائرة عسكرية صينية وروسية منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية لكوريا الجنوبية أمس الثلاثاء.وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول أمس إن أربع طائرات عسكرية صينية انتهكت منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية الكورية من غرب جزر "يودو" المرجانية قبالة الساحل الجنوبي فيما بعد الساعة الثامنة صباحا، ثم دخلت خمس عشرة طائرة عسكرية روسية المنطقة في البحر الشرقي، وقامت اثنتان منها بإعادة دخول المنطقة قبل الخروج منها في شمال شرق جزر "دوكدو".وقال الجيش الكوري الجنوبي إن الصين أبلغت سيول بدخول الطائرات مقدما من خلال قناة اتصال مباشر بين البلدين، موضحة أنه جزء من مناورة عسكرية روتينية.وأضافت هيئة الأركان المشتركة أنها سارعت بإرسال طائراتها المقاتلة قبل الدخول لاتخاذ إجراءات استراتيجية عادية تحسبا لأي طوارئ محتملة.وافترضت هيئة الأركان المشتركة أن الصين وروسيا تجريان تدريبات مشتركة، لكنها قالت إن هناك حاجة إلى إجراء تحليل إضافي في هذا الشأن.