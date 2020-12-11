كوريا تعرب عن أسفها إزاء انتهاك الصين وروسيا لمنطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية

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أعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية عن أسفها إزاء انتهاك طائرات حربية روسية وصينية لمنطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية الكورية، ودعت إلى اتخاذ إجراءات لمنع تكرار ذلك.وقال مسؤول في الوزارة أمس الثلاثاء إن الحكومة الكورية أعربت عبر القنوات الدبلوماسية عن انزعاجها للصين وروسيا بشأن دخول الطائرات إلى المنطقة الدفاعية، ودعت إلى اتخاذ إجراءات لمنع حدوث مثل هذا الأمر.وقالت الوزارة إنها تنسق بشكل وثيق مع وزارة الدفاع، كما تتشارك في المعلومات بشأن الحادث.ووفقا للسلطات العسكرية في سيول، دخلت أربع طائرات صينية و15 طائرة روسية منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية الكورية الجنوبية أمس، مما دفع القوات الجوية الكورية إلى إرسال طائرات مقاتلة ردا على ذلك.وقالت وزارة الدفاع إنها اتصلت بالملحقيْن العسكريين للبلدين وأعربت لهما عن مخاوفها بشأن الحادث.