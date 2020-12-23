المبعوث النووي الكوري الجديد يجري محادثات هاتفية مع بيغون

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تحدث كبير المفاوضين النوويين الجديد في كوريا الجنوبية "نوه كيو دوك"، عبر الهاتف مع نائب وزير الخارجية الأمريكي "ستيفن بيغون"، في أول محادثات من نوعها منذ تعيينه في منصبه في وقت سابق من هذا الأسبوع.وقد تم تعيين "نوه"، السكرتير الرئاسي السابق لتخطيط السلام، يوم الاثنين ليحل محل "لي دو هون" كممثل خاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية.وقالت وزارة الخارجية في سيول في بيان صحفي إن بيغون، الذي يتولى منصب كبير المبعوثين النوويين للولايات المتحدة بشأن كوريا الشمالية، قدم التهنئة لـ"نوه" على توليه المنصب خلال محادثات الأمس، كما أكد من جديد على التزام واشنطن باستئناف الحوار مع كوريا الشمالية، وتعهد بالعمل عن كثب مع "نوه" لتنسيق سياسات كوريا الشمالية.وردا على ذلك، اقترح "نوه" أن يحافظ البلدان على التواصل والتعاون، وإدارة الوضع بشكل مستقر خلال فترة انتقال السلطة في واشنطن.