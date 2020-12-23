بريطانيا تسجل عددا قياسيا من الإصابات اليومية بفيروس كورونا

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أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا عن رقم قياسي لحالات الإصابة بفيروس كورونا، في الوقت الذي تكافح فيه لندن ضد سلالة جديدة من الفيروس.وقالت الحكومة البريطانية إنه تم اكتشاف 36 ألفا و804 إصابات جديدة بالفيروس طوال يوم أمس الثلاثاء، وهو أكبر رقم يومي منذ بدء انتشار الوباء هناك في شهر مارس الماضي.كما أعلنت عن 691 حالة وفاة خلال 28 يوما من اكتشاف إصابة أصحابها، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 68 ألفا و307، بينما بلغ العدد التراكمي للإصابات في البلاد أكثر من مليونين و11 ألفا.وهناك توقعات حاليا بأن تفرض السلطات البريطانية إجراءات إغلاق أقوى على الدولة بأكملها حيث ينتشر نوع جديد من فيروس كورونا بسرعة في المنطقة.وقالت السلطات الصحية البريطانية إن السلالة الجديدة أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70% مقارنة بالسلالات الحالية، وهو ما دفع البلاد إلى تطبيق المستوى الرابع من التباعد الاجتماعي في العاصمة في لندن وجنوب شرق إنكلترا الأسبوع الماضي.