الرئيس طلب من الحكومة تأمين لقاح فيروس كورونا منذ أبريل

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قال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي إن الرئيس مون جيه إين كان قد أمر الحكومة بتأمين كمية "كافية" من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا منذ شهر أبريل.وأدلى المتحدث باسم الرئاسة الكورية كانغ مين صوك بهذه التصريحات في بيان مكتوب، كشف فيه عن 13 أمرا أصدرها الرئيس في الفترة بين 9 أبريل و8 ديسمبر يدعو فيها إلى بذل جهود لتطوير لقاحات وعلاجات مضادة لفيروس كورونا وتأمينها بكميات كافية. وقال المتحدث الرئاسي إن بعض وسائل الإعلام تنشر روايات مشوهة تلمح إلى أن الحكومة لم تفعل شيئا حيال اللقاحات، وحثها على التوقف عن تسييس الموضوع. وأضاف كانغ أن الرئيس أمر كبار مساعديه عدة مرات بتأمين اللقاحات بكميات يمكن اعتبارها مفرطة.وجاءت تصريحات المكتب الرئاسي وسط انتقادات ومخاوف بشأن تأخير عمليات التطعيم في كوريا الجنوبية وأيضا مخاوف بشأن عدم كفاية كميات اللقاحات، بينما بدأت الدول الأخرى بالفعل في عمليات التطعيم.