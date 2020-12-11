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اختارت قناة "سي إن إن" لحظة فوز الفيلم الكوري "طفيليات" الذي أخرجه المخرج "بونغ جون هو" بجوائز الأسكار لهذا العام كأحد أهم لحظات قطاع الثقافة التي تميز عام 2020.وتجدر الإشارة إلى أن الفيلم كان قد فاز بـ4 جوائز، وهي جائزة أفضل فيلم، وأفضل مخرج، وأفضل سيناريو، وأفضل فيلم دولي، في حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة يوم 9 من شهر فبراير الماضي.وقالت القناة إن الفيلم الكوري فاز بجائزة أفضل فيلم ليصبح الأول في تحقيق هذا الإنجاز من بين الأفلام غير الناطقة باللغة الإنكليزية، مشيدة بأنه كتب تاريخا جديدا للأوسكار.وأكدت على أن فوزه اكتسب معنى كبيرا في دائرة السينما الأمريكية التي لم تعترف بشكل كاف بالمخرجين غير البيض، وتستبعد اختيار الممثلين غير البيض كممثلين رئيسيين.