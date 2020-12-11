الصليب الأحمر يضخ 700 ألف دولار لدعم مكافحة كورونا في كوريا الشمالية

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قالت القناة الأمريكية "آسيا الحرة" اليوم إن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر ضخ حوالي 700 ألف دولار حتى الآن لدعم مكافحة جائحة كورونا في كوريا الشمالية.وكشف الاتحاد الدولي عن تقرير ملخص حول أنشطة جمعيات الصليب الأحمر لمختلف الدول لدعم مكافحة الجائحة، حيث صرح بأنه أنفق هذا المبلغ من أجل مساعدة كوريا الشمالية على مكافحة الوباء من يوم 31 في شهر يناير الماضي إلى الثامن من هذا الشهر.وحسب القطاعات، تم ضخ حوالي 330 ألف دولار في مجال الصحة، أي أكثر بحوالي 40 ألف دولار من الميزانية المخصصة سابقا، بينما تم إنفاق حوالي 77 ألف دولار في قطاع الحماية.وفي قطاع الماء والنظافة تم إنفاق حوالي 50 ألف دولار، بينما تم إنفاق حوالي 25 ألف دولار على تعزيز قدرة جمعية الصليب الأحمر الكورية الشمالية.واتضح أن عدد المتطوعين في الجمعية الكورية الشمالية والذين تم تعبئتهم في أنشطة الطوارئ للوقاية من الجائحة في كوريا الشمالية بلغ أكثر من 100 ألف شخص منذ نهاية شهر يناير إلى شهر أكتوبر خلال هذا العام.وقدر التقرير أن أكثر من 4 ملايين و760 ألف من السكان هناك استفادوا من أنشطة الوقاية للجمعية الكورية الشمالية.من ناحية أخرى، ظلت السلطات الكورية الشمالية تعلن أن كوريا الشمالية لم تشهد أي حالة إصابة بالجائحة حتى الآن.