الحكومة توقف الرحلات الجوية مؤقتا من وإلى بريطانيا حتى نهاية ديسمبر

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في ظل انتشار سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا المستجد في جنوب شرق المملكة المتحدة، قررت الحكومة الكورية إيقاف الرحلات الجوية مؤقتًا من وإلى المملكة حتى نهاية هذا الشهر.وقال "يون تيه هو" رئيس قسم الوقاية التابع لمركز التعامل مع الكوارث اليوم إن الحكومة قررت إيقاف الرحلات مؤقتًا من اليوم إلى الحادي والثلاثين من هذا الشهر، لمنع دخول السلالة الجديدة إلى البلاد.وأضاف أن السفارة الكورية هناك توقفت عن إصدار شهادات الإعفاء من الحجر الصحي، حيث سيخضع جميع الوافدين من بريطانيا للحجر الصحي لمدة أسبوعين، وللفحوص الطبية عند خروجهم من الحجر الصحي.وذكر أن الحكومة تقوم بتعزيز الإجراءات على الواردين من بريطانيا، وسيتم تعديل معيار الحمى من 37.5 درجة إلى 37.3 درجة، كما سيخضع جميع مضيفي الطائرات للفحوص الوبائية.