تطبيق تأمينات التوظيف على جميع العاملين الكوريين

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صرحت الحكومة بأنها ستقوم بتوسيع نطاق الاشتراك الإلزامي في تأمينات التوظيف تدريجيا، ليشمل جميع العاملين في البلاد بحلول عام 2025.وأعلنت وزارة التوظيف والعمل الكورية اليوم الأربعاء عن خارطة طريق لتأمين التوظيف لجميع الكوريين، التي ستوفر شبكة سلامة التوظيف العمومية لجميع الكوريين العاملين، بحلول عام 2025.وتشمل الخطة الفنانين ووكلاء التأمين وعمال التوصيل والعاملين في المنصات والتطبيقات وأصحاب المشروعات الذاتية وعمال المياومة وغيرهم.وتنوي الحكومة تشجيع المزيد من الفنانين على الاشتراك في تأمين توظيف الخاص بالفنانين، الذي دخل حيز التنفيد من يوم 10 من هذا الشهر. كما تخطط لتطبيق تأمين التوظيف على العاملين في المنصات والتطبيقات، بما في ذلك تطبيقات التوصيل، بدءًا من عام 2022.ومن المتوقع أن يتم إعداد خطة لتطبيق التأمين على أصحاب المشروعات الذاتية. فبدءًا من النصف الأول من العام القادم سيتم تشكيل جهاز للحوار الاجتماعي ليشارك فيه عدد من أصحاب المشروعات الذاتية والوزارات المعنية والخبراء، من أجل إيجاد طرق تطبيق التأمين.