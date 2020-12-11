الحكم على زوجة وزير العدل السابق بالسجن لمدة 4 سنوات

Photo : YONHAP News

حكمت محكمة في سيول على زوجة وزير العدل السابق "تشو كوك" بالسجن لمدة 4 سنوات، في فضيحة التزوير الأكاديمي.وحكمت محكمة سيول المركزية بالسجن على "تشانغ كيونغ شيم" لمدة 4 سنوات بالإضافة إلى غرامة قدرها 500 مليون ومصادرة 140 مليون وون، كما أمرت باحتجازها مباشرة.وقد اتهمت "تشانغ"، الأستاذة بجامعة "دونغ يانغ"، في نوفمبر الماضي بـ 15 تهمة احتيال وتزوير فيما يتعلق بقبول ابنتها في الجامعة وقضية الاستثمارات المشبوهة.وأدينت زوجة الوزير السابق بجميع تهم الاحتيال الأكاديمي، وأدينت جزئيا في التهم المتعلقة بانتهاك قوانين رأس مال السوق وإتلاف الأدلة.وقد اتهمت بتزوير مستندات جامعية، من بينها شهادة من رئيس إحدى الكليات في عام 2013 و2014، لمساعدة ابنتها على الالتحاق بكلية الطب.كما أدينت بالاستثمار في صندوق استثماري خاص تحت اسم شخص آخر للتحايل على قانون أخلاقيات المسؤولين العامين. ويعتقد أيضا أنها اختلست 150 مليون وون تقريبا عن طريق صفقة استشارية مشبوهة.وقد أنكرت "تشانغ" جميع التهم في جلسات المحاكمة، وقالت إن الهدف من قضيتها إجبار زوجها على ترك منصبه كوزير العدل.