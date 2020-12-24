بدء حظر التجمعات التي تضم 5 أشخاص فأكثر في المطاعم

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بدأت حكومة كوريا الجنوبية في فرض مجموعة من إجراءات الحجر الصحي الصارمة قبل موسم عطلة نهاية العام، بما في ذلك حظر تجمع خمسة أشخاص فأكثر في المطاعم على مستوى البلاد.وفقًا لمقر إجراءات مكافحة الكوارث والسلامة المركزية، سيتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي الخاصة بدءًا من الخميس حتى 3 يناير، ولا يمكن للبلديات المحلية تعديلها.وتواجه المطاعم التي تنتهك الحظر غرامة تصل إلى ثلاثة ملايين وون، بينما يواجه الزائرون غرامة تصل إلى 100 ألف وون.وتنصح السلطات الجمهور بشدة بإلغاء الفعاليات والحفلات الخاصة التي يشارك فيها أكثر من أربعة أشخاص قبل عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، مع حظر هذه الأحداث والتجمعات بالفعل بدءًا من الأربعاء في منطقة سيول الكبرى.سيتعين على المرافق الدينية في جميع أنحاء البلاد عقد العبادات عبر الإنترنت فقط، وتعليق جميع الأحداث الأخرى وتقديم الوجبات.وسيتم إغلاق دور السينما في الساعة 9 مساءً، كما سيتم حظر أقسام تذوق الطعام في المتاجر الكبرى ومحلات السوبر ماركت الكبيرة.وسيتم أيضًا إغلاق مرافق الرياضات الشتوية، مثل منتجعات التزلج ومتنزهات الزلاجات وحلبات التزلج، فضلًا عن الوجهات السياحية، بما في ذلك مناطق شروق الشمس على طول الساحل الشرقي ومنتزه نامسان في سيول.